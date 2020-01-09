Минэкономразвития России передало имущество ОЭЗ Томска региону

ТОМСК, 9 января. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ завершило передачу полномочий по управлению особой экономической зоной (ОЭЗ) в Томске, а также ее имущества региону, сообщила в четверг пресс-служба томской ОЭЗ.

Процедура передачи началась в 2016 году. Как сообщал ТАСС вице-губернатор Андрей Антонов, эта мера позволит снизить цену на аренду офисов (сейчас она на уровне помещений в центре города) и достроить незавершенные объекты - первый в регионе Экспоцентр и инжиниринговый центр, что привлечет в ОЭЗ новых резидентов и сохранит уже существующих. Ранее директор ОЭЗ Томска Константин Каминский сообщал, что сдать эти объекты планируется в 2022 году.

"Завершен процесс передачи полномочий по управлению особой экономической зоной технико-внедренческого типа "Томск" на региональный уровень. <…> Состоялся процесс передачи имущества, созданного на территории ОЭЗ "Томск" за счет федерального финансирования", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ, теперь полномочия осуществляет управляющая компания - АО "ОЭЗ ТВТ "Томск". На ее баланс уже переданы инфраструктура, незавершенные объекты и большая часть средств для их строительства - 2 млрд рублей.

Томская ОЭЗ была создана в 2006 году, она стала одной из первых технико-внедренческих зон России. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. При этом число резидентов зоны сокращается - к началу 2019 года было зарегистрировано 64 резидента, в 2020-м - 45. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.

В начале 2018 года для ОЭЗ Томска был отменен ряд льгот, в частности, льгота по нулевому налогу на прибыль в части зачисления в федеральный бюджет, тарифы страховых взносов теперь составляют 28% вместо 14% (как было в 2017 году). Вице-губернатор Антонов сообщал, что рассматривается вопрос восстановления льгот для ОЭЗ, сейчас он находится на обсуждении в Совете Федерации. В настоящее время отсутствие льгот ведет к оттоку резидентов.