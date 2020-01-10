Минприроды не зафиксировало превышений ПДК вредных веществ возле горящей свалки в Омске

В пятницу депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко рассказал в своем телеграм-канале, что посетил накануне закрытый мусорный полигон, расположенный в северо-западном промышленном узле города. По его словам, на тлеющей свалке работают "искатели" черного металла, которые нарушают послойное уплотнение мусора и высвобождают свалочный газ - метан. Депутат считает, что источник загрязнения атмосферы Омска 7 и 8 января сразу пятью вредными веществами властям следует искать именно на этой свалке.

ОМСК, 10 января. /ТАСС/. Передвижная эколаборатория Министерства природных ресурсов и экологии Омской области не зафиксировала превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ возле горящей свалки в Советском округе Омска, которая, по мнению ряда местных общественников, могла стать причиной выбросов 7 и 8 января в атмосферу города сразу пяти загрязнителей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в министерстве.

"Передвижная эколаборатория центра экологического мониторинга Омска выезжала вчера к закрытой свалке и брала пробы - превышение ПДК загрязняющих веществ не установлено. На тот момент наблюдалось горение свалки, которое прекратилось около 16:30 (13:30 мск 9 января)", - сказал представитель Минприроды, добавив, что следить за состоянием закрытого мусорного полигона, охранять его и тушить пожар должен собственник земельного участка - муниципалитет Омска.

7 и 8 января в атмосфере Омска было зафиксировано превышение ПДК этилбензола, сероуглерода, сероводорода, оксида углерода и оксида азота, от жителей города поступило более 300 жалоб на химический запах. В середине декабря 2019 года в Омске также были зафиксированы несколько случаев выброса ядовитого газа хлороводород. Источник загрязнения пока не установлен. По мнению экспертов регионального Минприроды, предполагаемые источники выбросов находятся в северо-западной промышленной зоне, где расположены, в частности, крупнейшие нефтехимические предприятия региона.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.