{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд восстановил права государства на 168 млн кв. м леса в Республике Алтай

Ранее участки были незаконно отчуждены в пользу двух граждан

ТАСС, 10 января. Верховный суд Республики Алтай вернул в собственность государства девять участков леса в регионе общей площадью 168 млн кв. м. Ранее эти участки лесного фонда были незаконно отчуждены в пользу двух граждан как земли сельхозназначения, сообщается в пятницу на сайте республиканской прокуратуры.

"Суд рассмотрел апелляционные жалобы прокуратуры на решения Турочакского районного суда по гражданским делам по исковым заявлениям Горно-Алтайского межрайонного природоохранного прокурора в интересах РФ к двум гражданам о признании отсутствующими их прав собственности на девять участков леса площадью более 168 млн кв. м., а также об аннулировании и исключении из госреестра недвижимости записи о правах ответчиков на участки. <...> Турочакский районный суд исковые требования природоохранного прокурора удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.

Судебные решения обязательны для изменения недостоверных записей в реестре о правах частных лиц на земли лесного фонда, права РФ на участки полностью восстановлены.

По данным прокуратуры региона, ведомство обратилось в суд после проверки, когда был выявлен факт незаконного отчуждения земель лесного фонда под видом земель сельхозназначения. Проверка вскрыла незаконный договор купли-продажи участка между администрацией Турочакского района и ООО "Турочак". Участок позднее был передан одному из граждан, разделен на девять частей, одна из которых была перепродана третьему лицу.

Прокуратура оспорила сделку в арбитражном суде. Иск был удовлетворен, договор купли-продажи первоначального земельного участка признан недействительным, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановление второй инстанции оставил без изменения. После этого природоохранная прокуратура направила в Турочакский районный суд исковые заявления о признании отсутствия прав двух граждан на земельные участки.

Теги
РоссияАлтай
Реклама на ТАСС
В Омской области зафиксировали первый случай заболевания гонконгским гриппом
Всего за первую неделю 2020 года в регионе зафиксировано 5495 случаев заболевания ОРВИ, что на 34,1% ниже эпидемического порога
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС