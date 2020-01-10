Суд восстановил права государства на 168 млн кв. м леса в Республике Алтай

ТАСС, 10 января. Верховный суд Республики Алтай вернул в собственность государства девять участков леса в регионе общей площадью 168 млн кв. м. Ранее эти участки лесного фонда были незаконно отчуждены в пользу двух граждан как земли сельхозназначения, сообщается в пятницу на сайте республиканской прокуратуры.

"Суд рассмотрел апелляционные жалобы прокуратуры на решения Турочакского районного суда по гражданским делам по исковым заявлениям Горно-Алтайского межрайонного природоохранного прокурора в интересах РФ к двум гражданам о признании отсутствующими их прав собственности на девять участков леса площадью более 168 млн кв. м., а также об аннулировании и исключении из госреестра недвижимости записи о правах ответчиков на участки. <...> Турочакский районный суд исковые требования природоохранного прокурора удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.

Судебные решения обязательны для изменения недостоверных записей в реестре о правах частных лиц на земли лесного фонда, права РФ на участки полностью восстановлены.

По данным прокуратуры региона, ведомство обратилось в суд после проверки, когда был выявлен факт незаконного отчуждения земель лесного фонда под видом земель сельхозназначения. Проверка вскрыла незаконный договор купли-продажи участка между администрацией Турочакского района и ООО "Турочак". Участок позднее был передан одному из граждан, разделен на девять частей, одна из которых была перепродана третьему лицу.

Прокуратура оспорила сделку в арбитражном суде. Иск был удовлетворен, договор купли-продажи первоначального земельного участка признан недействительным, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановление второй инстанции оставил без изменения. После этого природоохранная прокуратура направила в Турочакский районный суд исковые заявления о признании отсутствия прав двух граждан на земельные участки.