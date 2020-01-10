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Паводок в Иркутской области

В Приангарье новое жилье купили 83% семей, подавших после паводка заявления на сертификаты

Всего заявления поступили более чем от семи тысяч семей

ИРКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Новое жилье замен утраченного во время паводка приобрела 5 тыс. 891 семья Иркутской области или 83% от тех, кто подал заявления на получение жилищных сертификатов. Всего заявления поступили от 7 тыс. 99 семей, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы регионального правительства, которое еженедельно отчитывается об обеспечении пострадавших жильем.

"По данным на 9 января, принято 7 тыс. 99 заявлений, выдано - 7 тыс. 70 свидетельств на 21,1 млрд рублей, оплачено 5 тыс. 891 свидетельство на 17,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пункте временного размещения, который продолжает работать в наиболее пострадавшем от паводка Тулуне, остаются 29 человек. Планируется, что до конца января пункт закроется, поскольку решение вопросов с приобретением нового жилья для его постояльцев находится в стадии завершения.

Власти также оплатили капитальный ремонт 1 тыс. 721 поврежденного дома. Всего ремонту подлежат 2 тыс. 625 домов, говорится в сообщении пресс-службы. Капремонт жилых помещений оплачивается из расчета 6 тыс. рублей за кв. м, граждане могут делать ремонт самостоятельно или обратиться к услугам специализированных компаний. Те, кто ремонтируют дом самостоятельно, получают аванс в размере 50%, остальную сумму - после завершения работ. Аванс для подрядной организации составляет 30%.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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