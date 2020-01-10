В Красноярске 18 женщин пойдут под суд за незаконное обналичивание материнского капитала

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении 18 женщин, которые обманным путем, не имея детей, получили материнский капитал на 9 млн рублей, направлено в суд Красноярска. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, жительница Красноярска сообщила в ЗАГС недостоверную информацию о рождении ребенка в домашних условиях, подтвердив это ложными свидетельскими показаниями. Полученные документы женщина предоставила в Пенсионный фонд и незаконно получила материнский капитал, фактически не имея детей, указанных в свидетельстве о рождении. Во время проверки установлены обстоятельства 22 подобных фактов незаконного получения единовременной социальной выплаты.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны 18 злоумышленниц. Общий ущерб от их противоправных действий превысил 9 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме этого, по ходатайству органов предварительного расследования судом на имущество обвиняемых наложен арест с целью возмещения ущерба", - сказала Волк.