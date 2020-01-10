В Омской области на привлечение в села опытных учителей направят за три года 28 млн рублей

ОМСК, 10 января. /ТАСС/. Омская область в ближайшие три года направит на реализацию программы "Земский учитель" 28 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС главный специалист отдела кадровой политики Минобразования региона Анвар Ганеев. Эти средства помогут привлечь в небольшие населенные пункты региона опытных педагогов, которые поднимут уровень образования в сельских школах.

Программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города, предложил запустить президент РФ Владимир Путин. Она рассчитана на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в ней примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. педагогов, в 2021-м - 1,3 тыс., в 2022-м - 1,3 тыс. По программе победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке - 2 млн.

"За три года [на реализацию программы] будет направлено 28 млн рублей с учетом регионального софинансирования. В 2020 и 2021 годах это будет по 10 млн рублей, в 2022 - 8 млн рублей. У нас установка - привлечь учителей именно с опытом работы, которые могли бы принести пользу непосредственно образовательной организации. Задача закрыть вакансии [на селе] не первична для программы "Земский учитель", - сказал Ганеев.

По его словам, потребность в учителях в сельских школах сохраняется на достаточно высоком уровне, но "Земский учитель" призван привлечь в систему образования педагогов, которые смогут быть методистами в сельских школах и обеспечить более высокий уровень преподавания. "Именно поэтому существуют четкие критерии отбора", - подчеркнул он.

Ганеев уточнил, что при отборе предпочтение будут отдаваться тем претендентам, которые имеют первую или высшую категорию по должности "учитель", могут преподавать, помимо своего основного предмета, другие предметы, имеют ученые степени, публикации и награды. При этом преподавательский стаж должен быть не ниже 10 лет.

Обязательное условие для участников программы - дальнейшая работа в сельской школе не менее пяти лет с учетом нагрузки минимум 18 часов. В 2020 году Омская область предлагает претендентам список из 18 вакансий, среди которых больше всего по специальностям "учитель русского языка и литература" и "учитель иностранного языка".