Суд на Таймыре обязал власти поселка Диксон привести в порядок пассажирские причалы

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Диксонский районный суд в Красноярском крае обязал администрацию поселка Диксон и расположенного в нем самого северного российского морского порта на полуострове Таймыр привести в надлежащее состояние два морских причала, используемых для перевозки людей с близлежащего острова на материк. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, представители которой обратились ранее в суд по итогам проверки.

Претензии прокуратуры вызвали два причала на побережье Карского моря, которые используются для перевозки пассажиров через залив, с материка на остров, на котором расположена часть поселка. Один из них ранее выведен из эксплуатации, второй является бесхозным и не имеет собственника.

"Рассмотрев заявления транспортного прокурора, суд удовлетворил изложенные в них исковые требования в полном объеме, признав незаконным бездействие администрации городского поселения по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению" - говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснил ТАСС помощник Норильского транспортного прокурора Дмитрий Богданов, по решению суда администрация Диксона должна будет оформить документы на бесхозный причал и провести его обследование, чтобы понять, подлежит ли он ремонту. Второй причал расположен на территории морского порта, его также необходимо будет обследовать и при необходимости отремонтировать или построить новый.

Богданов подчеркнул, что суд также обязал администрацию поселка наладить перевозки между двумя частями Диксона, разделенными заливом, несмотря на отсутствие этих двух причалов.

Поселок Диксон расположен на побережье Енисейского залива и одноименном острове и является самым северным в России. Первоначально, в 1915 году, поселок был основан на острове Диксон, позднее частично переместился на материк. В настоящее время в поселке проживает около 600 человек. В Диксоне расположен самый северный российский морской порт.