Источник: правоохранители изъяли документы в похоронной службе Барнаула

БАРНАУЛ, 14 января. /ТАСС/. Правоохранители изъяли документы в МУП "Специализированная похоронная служба" города Барнаула. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в мэрии города.

"Была проведена выемка документов в организации, задержанных не было. Руководители организации находятся на рабочих местах", - сказал собеседник агентства.

Получить официальный комментарий правоохранителей, а также представителей похоронной службы пока не удалось.

"Специализированная похоронная служба" Барнаула занимается организацией похорон и представлением связанных с ними услуг.