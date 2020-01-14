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Источник: правоохранители изъяли документы в похоронной службе Барнаула

По словам собеседника ТАСС, никто не задержан

БАРНАУЛ, 14 января. /ТАСС/. Правоохранители изъяли документы в МУП "Специализированная похоронная служба" города Барнаула. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в мэрии города.

"Была проведена выемка документов в организации, задержанных не было. Руководители организации находятся на рабочих местах", - сказал собеседник агентства.

Получить официальный комментарий правоохранителей, а также представителей похоронной службы пока не удалось.

"Специализированная похоронная служба" Барнаула занимается организацией похорон и представлением связанных с ними услуг.

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