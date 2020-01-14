Томские историки опубликуют имена спецпереселенцев из архивов МВД и властей региона

ТОМСК, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники томского мемориального музея и волонтеры начали публиковать на сайте музея имена спецпереселенцев Томской области - людей, которых ссылали в регион в 1930-1940 годах. Раньше в регионе подобной книги памяти не существовало, а люди, которые хотели получить информацию о родственниках, должны были приехать в Томск и доказать свое родство с репрессированными, сообщил ТАСС инициатор проекта, историк Валерий Уйманов.

"Первое - это справочный материал для родных и близких, тех людей, кто кого-то ищет. Они будут знать куда обращаться. Второе - (проект позволит) привести в соответствие с действительностью информацию о количестве людей, которые попали в ссылку, их национальном и социальном составе, из каких регионов они ссылались, из каких районов, о семьях. Эти люди заслуживают, чтобы их имена были названы", - сказал ТАСС Уйманов.

По его словам, проект под названием "Сибирские "СПЕЦЫ" стартовал в 2020 году - во вторник на сайте мемориального музея "Следственная тюрьма НКВД" Томска опубликованы первые 600 имен. Еженедельно Уйманов и его единомышленники - волонтеры и сотрудники музея - будут пополнять списки, проводя исследования в архиве регионального УМВД и Госархиве Томской области. В дальнейшем планируется провести такую работу и в архивах районов области и соседних регионов - Омской, Кемеровской и Новосибирской областей, а также Красноярского края.

Планируется, что работа над проектом в архивах займет 5-7 лет, после будет издана книга памяти с оцифрованными фотографиями и документами. До этого времени по каждому спецпереселенцу, дело которого будет найдено в архиве, будет публиковаться вся необходимая справочная информация: фамилия, имя и отчество, год рождения, откуда и когда был выслан, где и когда проживал, кем работал.

"Это уже для родственника необходимый объем информации для проведения собственного расследования и получении данных. И у нас возникает много вопросов по чтению фамилии, по именам, по месту рождения - части населенных пунктов уже нет, часть - переименована, поменялась их принадлежность территориальная. Я бы попросил родственников помочь - выверить информацию, чтобы она была более полная и точная", - отметил Уйманов.

Первые книги памяти

Как уточнил ТАСС глава томского мемориального музея Василий Ханевич, подобные проекты уже есть в других регионах Сибири, но для Томской области такая работа проводится впервые. В ходе проекта исследователям необходимо будет проработать дела десятков тысяч спецпереселенцев, которых в 1930-1940 годах отправляли в ссылку на томскую землю как из соседних регионов, так и с европейской части России.

"Мы будем публиковать те списки, которых пока нигде нет (в цифре) - только в архивах. Самая главная проблема: многие не могут получить информацию в информационном центре УВД - не у всех есть подтверждающие родство (документы) и не у всех есть возможность чисто физически приехать в Томск, написать заявление и несколько лет ждать. Это работа на открытость архивов", - отметил Ханевич.

Томский музей "Следственная тюрьма НКВД" - один из первых подобных музеев на территории бывшего Советского Союза, основан в 1989 году. Он является структурным подразделением Томского областного краеведческого музея имени М. Б. Шатилова. Музей расположен в подвале исторического здания, в котором с 1923 по 1944 год находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ-НКВД. Музей располагает электронным банком данных почти на 200 тыс. репрессированных, которые были арестованы и отбывали наказание в Томской области за годы советской власти.