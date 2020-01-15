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Эксперт: таежные птицы массово прилетели кормиться в Новосибирск после лесных пожаров

Ранее щуры отправлялись на зимовку в северные районы Красноярского края
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© Анатолий Семехин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Ученые-орнитологи наблюдают массовую миграцию на зимовку в регионы Южной Сибири, в частности, Новосибирскую область, щуров - таежных птиц, которые ранее отправлялись в северные районы Красноярского края. Специалисты считают, что этой зимой щуры не смогли найти пропитания в тайге из-за масштабных лесных пожаров в Сибири летом, сообщил ТАСС научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологических наук Алексей Яновский.

Лесные пожары начались в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области и Якутии в июле. Площадь, которую они прошли, составила около 1% от общей площади лесного фонда страны. В ноябре 2019 года начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов сообщил, что лесные пожары, по предоставленным регионами данным, причинили ущерб в 14 млрд рублей.

"Это первая зима, когда в Новосибирске так много щуров, такими большими группами и по всему городу: от северо-восточных окраин до центра и южных окраин - везде наблюдаются щуры, обычно их по несколько - от одного до пяти, а в этом году они большими группами кормятся на рябинах. В Новосибирске этих птиц видят в очень суровые зимы, а нынче повсюду в Сибири очень мягкая зима. Поэтому мы можем предполагать, что в регион прилетели те щуры, которые раньше зимовали в Красноярском крае, поскольку там леса очень сильно выгорели", - сообщил Яновский.

Щуры - небольшие птицы семейства вьюрковых, обитающие в хвойных таежных лесах. Летом щуры встречаются отдельными парами и выводят потомство в южных районах Сибири, а на зимовку обычно летят севернее. Они кормятся ягодами рябины, а также семенами других деревьев, которые находят и в городах.

Новосибирцы, фотографирующие птиц под своими окнами, долгое время принимали их за снегирей, поскольку у самцов щура голова, спина и грудь малинового цвета. Будут ли эти птицы в дальнейшем активно гнездиться в Новосибирской области, пока сказать сложно, считает Яновский. По словам ученого, велика вероятность, что они вернутся обратно в Красноярский край

Теги
РоссияКрасноярский крайНовосибирская область
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