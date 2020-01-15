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В Черногорске увеличилось количество домов, оставшихся без газа

В понедельник газоснабжение было отключено в 27 из 57 газифицированных домов, сейчас их 33

ТАСС, 15 января. В городе Черногорске в Хакасии число многоквартирных домов, остающихся без газоснабжения из-за дефицита газа, увеличилось с 27 до 33. Об этом ТАСС сообщил в среду мэр города Василий Белоногов.

В понедельник газоснабжение было отключено в 27 из 57 газифицированных домов. Во вторник замглавы республики Юрий Курулаев провел совещание, на котором дал поручение руководству "Черногорскгаза" провести заполнение систем газоснабжения до конца дня. Дефицит газа возник из-за роста закупочной цены. По данным синоптиков, сейчас в Черногорске минус 11 градусов, в ночь на четверг похолодает до минус 18.

"Вопрос [о заполнении систем газоснабжения] решается. Сегодня к вечеру он должен быть решен. Без газоснабжения остаются 33 дома", - сказал Белоногов. По словам мэра, если вопрос газоснабжения не будет решен, то руководство города готово "принять самые жесткие меры".

Республиканская прокуратура уже вынесла руководству предприятие представление с требованием восстановить подачу газа.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек. Город расположен в 16 км от Абакана. В городе не первый раз возникают коммунальные проблемы. В декабре 2018 года из-за нехватки угля на местных частных котельных в городе вводился режим ЧС, были снижены параметры теплоснабжения. В феврале 2019 года на теплосетях в Черногорске произошла авария, ликвидация последствий которой заняла около двух суток. Число жителей, остававшихся без теплоснабжения, составило порядка 16 тысяч человек. Проблемы с теплоснабжением города возникали и зимой 2017-2018 гг.

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РоссияХакасия
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