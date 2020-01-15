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Строительство поликлиник по концессии в Новосибирске начнут летом 2020 года

Планируется, что будет построено семь медучреждений за три года

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Проектирование семи поликлиник по концессионному соглашению в Новосибирске завершится весной текущего года, летом начнется их возведение. Об этом в среду сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на заседании комитета заксобрания региона по ЖКХ и тарифам.

"Весной этого года планируется завершение проектирования объектов и где-то к лету выход на стройку", - сказал Решетников.

Ранее министр подписал соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по строительству в Новосибирске сети поликлиник с группой "ВИС", выбранной в качестве партнера для реализации проекта. Он предусматривает строительство в течение трех лет семи медучреждений, рассчитанных на 6,5 тыс. посещений в сутки. Объем инвестиций в проект составит почти 9 млрд рублей, в том числе 7,2 млрд рублей - частные инвестиции.

Соглашение о ГЧП с группой "ВИС" было подписано в феврале 2019 года губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Группа "ВИС" - российский инвестиционный и строительный холдинг. Штаб-квартира находится в Москве, представительства - в восьми регионах РФ. В Новосибирске "ВИС" является концессионером двух крупных проектов - строительства платного четвертого моста через реку Обь и двух мусоросортировочных комплексов.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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