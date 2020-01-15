Суд в Кузбассе приговорил 15 мошенников к условному сроку за обман банков на 36,5 млн руб.

ТАСС, 15 января. Суд приговорил 15 членов мошеннической группы в Кузбассе, обманувших банки на 36,5 млн рублей, к условным срокам, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главного управления МВД региона.

"В Кузбассе 15 участников организованной группы осуждены за кредитные мошенничества на сумму около 36,5 млн рублей. Участники группы признаны виновными в совершении инкриминируемых деяний и приговорены к условному лишению свободы на срок от 2 лет и 6 месяцев до 7 лет и 10 месяцев", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 48-летняя предпринимательница из Прокопьевска создала организованную группу из предпринимателей кузбасских городов Прокопьевска и Новокузнецка и сотрудников банков. Предприниматели похищали у банков деньги, оформляя кредиты по данным утерянных паспортов и документам, принадлежащим ведущим асоциальный образ жизни людям. "В случае отсутствия в паспортах записей о регистрации фигуранты самостоятельно ставили в документах штампы и вносили записи о постановке на регистрационный учет", - процитировали в сообщении начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области Игоря Ситдикова.

Приговор вынесен по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования"), ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков"). Вопрос о возмещении ущерба будет решен в рамках гражданского судопроизводства.