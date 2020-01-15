Под Томском перевернулся маршрутный автобус с пассажирами

ТОМСК, 15 января. /ТАСС/. Водитель маршрутного автобуса, в салоне которого находились девять пассажиров, на трассе под Томском не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"Около 11:10 (07:10 мск) на 5-м км автодороги Кузовлево - Светлый произошло происшествие с участием маршрутного автобуса. По предварительным данным, водитель 1960 года рождения не справился с управлением, в результате чего автобус ПАЗ совершил съезд с проезжей части. В момент ДТП в салоне автобуса вместе с водителем находились 10 человек", - говорится в сообщении.