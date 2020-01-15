Омский суд открыл конкурсное производство на заводе "Оша"

ОМСК, 15 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Омской области в рамках процедуры банкротства открыл в отношении некогда одного из крупнейших производителей алкогольной продукции и налогоплательщиков региона ООО "Ликеро-водочный завод "Оша" конкурсное производство. Об этом сообщается в среду на сайте суда.

В августе 2019 года суд по иску Федеральной налоговой службы, которая требовала от завода уплаты более 474,9 млн рублей, ввел в отношении завода процедуру наблюдения на 4 месяца, которая является первой стадией банкротства.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство. Утвердить арбитражного управляющего", - говорится в сообщении. Копии судебных документов с подробностями будут опубликованы позднее.

Ранее гендиректор завода Андрей Аверченко был приговорен к трем годам исправительной колонии за уклонение от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. Суд также удовлетворил иск областной прокуратуры о взыскании солидарно с Аверченко и возглавляемой им организации более 262 млн рублей из 300 млн рублей нанесенного государству вреда. Около 40 млн рублей было ими выплачено ранее.

Установлено, что гендиректор завода разработал схему по сокрытию выручки предприятия и реализовал в 2013 году около 17 млн литров неучтенной алкогольной продукции через организацию-посредника. Он также вносил заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы и в декларации по уплате налога на добавленную стоимость.

В декабре 2019 года прокуратура Омской области сообщила, что Аверченко также обвиняется в уклонении от уплаты более 1,1 млрд рублей налогов.