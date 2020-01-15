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Повторный конкурс второго этапа строительства ледового дворца в Новосибирске не состоялся

Единственная поступившая заявка была отклонена

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Объявленный в декабре повторный конкурс на выбор подрядчика второго этапа строительства ледового дворца спорта в Новосибирске, который должен открыться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, не состоялся, сообщается в материале на сайте госзакупок.

Первый конкурс на выбор подрядчика второго этапа строительства ЛДС, объявленный осенью 2019 года, не состоялся из-за отсутствия заявок. Повторный конкурс был объявлен в конце декабря.

"По результатам рассмотрения единственной заявки данная заявка отклонена. Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ", - сообщается в протоколе.

Второй этап строительства в Новосибирске многофункциональной ледовой арены, начальная цена которого составляет 3 млрд рублей, должен начаться 1 марта 2020 года и закончиться 31 августа 2022 года. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области "Арена".

Единственной компанией, подавшей заявку на участие в аукционе, стало ООО "Элинфальфа", которое является подрядчиком первого этапа строительства ЛДС, однако заявка московской компании была отклонена в связи с нарушением в поданной документации. Ранее "Элинфальфа" возводила ледовый дворец для Универсиады-2019 в Красноярске.

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина средств пойдет на строительство самой спортивной площадки, остальная часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.

Теги
РоссияНовосибирская область
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