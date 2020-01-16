Неизвестный бросил новорожденную девочку на крыльце поликлиники в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 16 января. /ТАСС/. Полиция Кузбасса разыскивает родителей новорожденной девочки, которую утром в четверг неизвестный мужчина оставил на крыльце поликлиники в Юрге, а затем скрылся. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Сегодня в дежурную часть полиции Юрги поступило сообщение от сторожа местной поликлиники, он рассказал, что возле входа в медицинское учреждение обнаружен новорожденный ребенок. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности матери новорожденной девочки, а также мужчины, который подбросил ребенка к медицинскому учреждению. Дознавателем межмуниципального отдела МВД России "Юргинский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - говорится в сообщении.

Новорожденная девочка в настоящий момент находится в родильном отделении больницы под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.