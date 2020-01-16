Полный список пострадавших от паводков в Иркутской области сформируют до конца января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Окончательный список пострадавших от паводков в Иркутской области летом 2019 года будет сформирован к концу января, сообщил в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения ее руководитель, и. о. вице-премьера РФ Виталий Мутко.

"На сегодняшний день у нас уже 7 тыс. 242 помещения. То есть 7 тыс. 242 семьи, которые потеряли жилье. Думаю, что это не окончательная цифра, но я прошу коллег, министерство строительства, давайте <…> точку ставить в этой истории. Давайте до конца января точку поставим. Это не значит, что потом кто-то через суд не сможет попасть в этот список", - сказал Мутко.

Он отметил, что жилищные сертификаты уже получили 7 тыс. 93 пострадавшие семьи на общую сумму 21,1 млрд рублей.

Строительство домов в Тулуне планируется завершить в мае

Строительство более 70 индивидуальных жилых и трех многоквартирных домов в пострадавшем от паводков Тулуне планируется завершить в мае, в настоящее время готовность многоквартирных домов составляет 37%.

"Нам нужно восстанавливать графики строительства. На сегодняшний день в Тулуне строится 79 индивидуальных жилых домов, завершено всего строительство четырех домов, и [строится] три многоквартирных дома, строительная готовность 37%. Мы каждый день в режиме онлайн это видим, сейчас режим такой жесткий, но в целом в мае месяце мы должны те планы, которые мы там наметили, конечно, завершить", - сказал Мутко.

К марту восстановят еще четыре дамбы

Восстановление еще четырех дамб в пострадавших от паводков районах завершится к марту, сообщил также Мутко.

"В рамках аварийно-восстановительных работ восстановлены 15 дамб, должны завершить до марта еще четыре дамбы", - сказал он.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В пострадавших территориях идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детсады, объекты здравоохранения.