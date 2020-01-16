{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области
Обновлено 

Полный список пострадавших от паводков в Иркутской области сформируют до конца января

И. о. вице-премьера РФ Виталий Мутко отметил, что жилищные сертификаты уже получили 7 тыс. 93 пострадавшие семьи

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Окончательный список пострадавших от паводков в Иркутской области летом 2019 года будет сформирован к концу января, сообщил в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения ее руководитель, и. о. вице-премьера РФ Виталий Мутко.

"На сегодняшний день у нас уже 7 тыс. 242 помещения. То есть 7 тыс. 242 семьи, которые потеряли жилье. Думаю, что это не окончательная цифра, но я прошу коллег, министерство строительства, давайте <…> точку ставить в этой истории. Давайте до конца января точку поставим. Это не значит, что потом кто-то через суд не сможет попасть в этот список", - сказал Мутко.

Он отметил, что жилищные сертификаты уже получили 7 тыс. 93 пострадавшие семьи на общую сумму 21,1 млрд рублей.

Строительство домов в Тулуне планируется завершить в мае

Строительство более 70 индивидуальных жилых и трех многоквартирных домов в пострадавшем от паводков Тулуне планируется завершить в мае, в настоящее время готовность многоквартирных домов составляет 37%.

"Нам нужно восстанавливать графики строительства. На сегодняшний день в Тулуне строится 79 индивидуальных жилых домов, завершено всего строительство четырех домов, и [строится] три многоквартирных дома, строительная готовность 37%. Мы каждый день в режиме онлайн это видим, сейчас режим такой жесткий, но в целом в мае месяце мы должны те планы, которые мы там наметили, конечно, завершить", - сказал Мутко.

К марту восстановят еще четыре дамбы

Восстановление еще четырех дамб в пострадавших от паводков районах завершится к марту, сообщил также Мутко.

"В рамках аварийно-восстановительных работ восстановлены 15 дамб, должны завершить до марта еще четыре дамбы", - сказал он.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В пострадавших территориях идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детсады, объекты здравоохранения.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Реклама на ТАСС
Паводок в Иркутской области
Мутко: сроки работ по 33 объектам в пострадавших от паводка районах Приангарья сорваны
На 24 объектах, в том числе в четырех школах и двух детских садах, работы не завершены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС