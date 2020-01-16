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Более 4 тыс. военных привлекли к занятиям по боевой подготовке в Сибири

Военнослужащие отрабатывают вопросы ведения разведки с использованием беспилотников, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп, обеспечения войск в условиях низких температур

ТАСС, 16 января. Более 4 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) проходят занятия по боевой подготовке в соединениях и воинских частях 41-й общевойсковой армии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"В ходе проведения учебно-боевых мероприятий отрабатываются вопросы действия на марше, организации боевого охранения, ведения разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, всестороннего обеспечения войск в условиях низких температур", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что особенностью является то, что обучаемые действуют в условиях максимально приближенным к боевым и самостоятельно выполняют задачи в резко меняющейся тактической обстановке.

"На занятиях широко применяется опыт, полученный во время участия в СКШУ [стратегические командно-штабные учения] "Центр-2019", - сообщили в округе, пояснив, что всего задействовано более 4 тыс. военнослужащих.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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