В Новосибирской области на трассе столкнулись 15 машин

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием 15 машин произошло в пятницу в Новосибирской области, один человек погиб и один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На трассе "Иртыш" в Коченевском районе в районе поселка Светлый столкнулись 15 автомобилей. В результате один человек погиб и один получил травмы", - сказал собеседник агентства.

Причины аварии устанавливаются. В пятницу в Новосибирске наблюдается минус 5 градусов, снег, метель, ветер с порывами до 18-23 м/с. На дорогах заносы, местами сильный гололед.

В пресс-службе регионального главка МВД подтвердили факт ДТП, не уточнив количество пострадавших. Движение в обоих направлениях федеральной трассы Р-254, где произошла авария, затруднено, экстренные службы не могут пока подобраться к месту столкновения.