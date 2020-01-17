На базе тулунской больницы планируют реализовать пилотный проект по внедрению телемедицины

ИРКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют запустить пилотный проект по внедрению телемедицины на базе районной больницы Тулуна, наиболее сильно пострадавшего от летних паводков, сообщил журналистам в пятницу врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

"Модернизация первичного звена, то, что было в послании [президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию], телемедицина, я хочу на Тулунской районной больнице это все показать, посмотреть, если опыт такой будет правильным, будем внедрять во все лечебные учреждения", - сказал Кобзев.

По его словам, с Минздравом РФ определены три региона, в которые иркутские специалисты будут направлены для получения опыта, после чего внедрение пилотных проектов начнется в Иркутской области. "В рамках информатизации рассматривают Киров, телемедицины - Екатеринбург, диспетчеризация - Москва", - отметил Кобзев.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. На пострадавших территориях идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детсады, объекты здравоохранения.

Тулун сильнее всего пострадал от паводков в Иркутской области. В первую волну уровень воды в реке Ия достигал почти 14 м. В городе было затоплено более 3 тыс. жилых домов.