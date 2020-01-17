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Паводок в Иркутской области

Врио иркутского губернатора считает, что последствия паводков можно было минимизировать

По мнению Игоря Кобзева, это было бы возможно в случае создания эффективной системы защиты
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев Пресс-служба губернатора Иркутской области/ТАСС
Описание
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
© Пресс-служба губернатора Иркутской области/ТАСС

ИРКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Последствия паводков, из-за которых летом значительно пострадала территория Иркутской области, можно было минимизировать, если бы во время стихии удалось создать эффективную систему защиты. Об этом в пятницу журналистам сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

"Минимизировать можно. Чтобы предотвратить те масштабные наводнения, которые были", - сказал Кобзев, отвечая на вопрос о том, возможно ли было предотвратить последствия летних паводков.

Он пояснил, что должен быть высокий уровень ответственности и дисциплинированности местных властей, надзорных ведомств. "[Например, если] завтра затопится любой населенный пункт <…> жителей там не должно быть. Там должно быть оцепление, отсутствие мародеров, <…> организации, которые занимаются защитой этой территории, должны нести персональную ответственность за то, что происходит внутри периметра", - отметил врио губернатора.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыто потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В настоящее время идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской областиКобзев, Игорь Иванович
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