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Кузбасские врачи провели уникальную операцию по удалению гигантской миомы

Вес удаленной миомы составил 1,38 кг

КЕМЕРОВО, 18 января. /ТАСС/. Гинекологи Кемеровской областной клинической больницы провели уникальную операцию по удалению пациентке гигантской опухоли матки лапараскопическим методом с использованием 3D-технологий, которые позволяют оперировать в щадящем режиме с высокой точностью. Раньше для удаления опухоли таких размеров потребовалась бы полостная операция, сообщила ТАСС заместитель главного врача медучреждения Вероника Власова.

Вес удаленной миомы составил 1,38 кг. По словам врача, в практике чаще встречаются опухоли матки весом до 350-400 граммов и размером до 8 сантиметров, миомы больших размеров считаются гигантскими.

"При таких размерах опухолей раньше скальпелем разрезалась передняя брюшная стенка, вскрывалась брюшная полость и удалялась миома матки. А сейчас есть эндовидеоскопическое оборудование с камерой, которое дает детальное, объемное, максимально точное трехмерное изображение, что позволяет данные операции проводить прицельно. Несмотря на гигантские размеры, эту миому мы удалили с минимальной кровопотерей и максимальным сохранением здоровых тканей", - сказала Власова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе медучреждения, оперируют хирурги в специальных очках, создающих эффект 3D-погружения. Изображение высокой четкости с большим увеличением на экране позволяет медикам видеть мельчайшие структуры ткани и изменения цвета внутренних органов.

Из-за большого новообразования в матке до операции пациентка страдала от сильного болевого синдрома, обильных кровотечений, сопровождающихся снижением уровня гемоглобина и тяжелой анемией, происходило нарушение функций соседних органов. Благодаря проведенному операционному вмешательству, восстановительный период для пациентки прошел быстро, безболезненно и без осложнений.

Теги
РоссияКемеровская область
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