СК: экс-главврач перинатального центра в Красноярске затягивает ознакомление с делом

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Бывший главный врач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрей Павлов, подозреваемый в получении взяток, затягивает ознакомление с уголовным делом. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил руководитель второго управления по расследованию особо важных дел межрегионального главка СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Евгений Орешков.

Павлов и главная медсестра перинатального центра Лидия Клитенкович подозреваются в получении взяток. Павлову инкриминируется несколько эпизодов при получении взяток.

"Расследование уголовного дела в отношении Павлова и старшей медсестры Клитенкович находится на завершающем этапе. Сейчас завершающий этап ознакомления с материалами уголовного дела. Мы намерены выйти на этой неделе в суд с ходатайством об установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела, в частности, обвиняемому Павлову, потому что имеется умышленное затягивание", - сообщил Орешков, добавив, что ознакомление идет уже третий месяц, а объем дела составляет 26 томов.

По словам Орешкова, следствие рассчитывает передать материалы дела в суд в феврале. Сам Павлов свою вину не признает.

По данным ФСБ, врач получал деньги от предпринимателей за поставку товаров медицинского назначения в размере 10% от цены контракта, при этом Клитенкович выступала в роли посредника при получении взяток. Также Павлова подозревают в получении от бизнесмена взятки в размере 120 тыс. рублей за заключения допсоглашения на поставку расходных материалов для центра на сумму 2 млн рублей. В отношении бизнесмена также возбуждено уголовное дело.