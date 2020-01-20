{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК: экс-главврач перинатального центра в Красноярске затягивает ознакомление с делом

Андрею Павлову инкриминируют несколько эпизодов получения взяток

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Бывший главный врач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрей Павлов, подозреваемый в получении взяток, затягивает ознакомление с уголовным делом. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил руководитель второго управления по расследованию особо важных дел межрегионального главка СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Евгений Орешков.

Павлов и главная медсестра перинатального центра Лидия Клитенкович подозреваются в получении взяток. Павлову инкриминируется несколько эпизодов при получении взяток.

"Расследование уголовного дела в отношении Павлова и старшей медсестры Клитенкович находится на завершающем этапе. Сейчас завершающий этап ознакомления с материалами уголовного дела. Мы намерены выйти на этой неделе в суд с ходатайством об установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела, в частности, обвиняемому Павлову, потому что имеется умышленное затягивание", - сообщил Орешков, добавив, что ознакомление идет уже третий месяц, а объем дела составляет 26 томов.

По словам Орешкова, следствие рассчитывает передать материалы дела в суд в феврале. Сам Павлов свою вину не признает.

По данным ФСБ, врач получал деньги от предпринимателей за поставку товаров медицинского назначения в размере 10% от цены контракта, при этом Клитенкович выступала в роли посредника при получении взяток. Также Павлова подозревают в получении от бизнесмена взятки в размере 120 тыс. рублей за заключения допсоглашения на поставку расходных материалов для центра на сумму 2 млн рублей. В отношении бизнесмена также возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
В Омске мужчина после попытки попасть на чужой корпоратив ранил из ружья женщину
Личность стрелявшего установлена, принимаются меры по его задержанию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС