Школьники в Иркутской области начали получать бесплатное молоко

ТАСС, 20 января. Ученики младших классов в Иркутской области начали получать по стакану молока в день бесплатно, в школах ввели специальные "молочные перемены", сообщается на сайте правительства региона.

"Более 140 тыс. учащихся начальной школы в Иркутской области стали бесплатно ежедневно получать по стакану молока", - говорится в сообщении.

В бюджете региона на эти цели выделено около 130 млн рублей.

По результатам анкетирования выяснилось, что 87% детей пьют молоко и у более 90% детей отсутствует аллергия на молочный белок.