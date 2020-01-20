Россельхознадзор оштрафовал омский убойный пункт, организовавший опасный скотомогильник

ОМСК, 20 января. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Омской области в ходе проверки установило убойный пункт, который организовал возле села Ковалево Калачинского района незаконный скотомогильник, представлявший опасность для населения. Как рассказал в понедельник ТАСС руководитель ведомства Олег Подкорытов, за нарушение ветеринарного законодательства компания оштрафована на 500 тыс. рублей, а замдиректора, отвечающий за утилизацию биоотходов, - на 20 тыс. рублей.

Незаконное захоронение останков животных возле села Ковалево было обнаружено в начале декабря 2019 года. Тогда депутат Калачинского городского совета и активист Общероссийского народного фронта Виталий Поддубиков предположил, что скотомогильник создан местными предприятиями, занимавшимися убоем животных. Останки, по оценке экспертов, могут представлять опасность для населения.

"В ходе проверки ООО "Фортуна" было выявлено семь нарушений ветеринарного законодательства в области обращения с биологическими отходами, по ее результатам юридическое лицо наказано на 500 тыс. рублей. Это минимальный штраф, так как нарушения зафиксированы впервые. Заместитель руководителя, который отвечает за биотходы, наказан на 20 тыс. рублей", - сказал Подкорытов.

По его словам, в ходе осмотра места незаконного складирования биологических отходов специалисты Россельхознадзора и омского Главного управления ветеринарии обнаружили бирки животных. "Согласно системе "Меркурий", животные с данными бирками поступали на убой на предприятие ООО "Фортуна". Также предприятие со свалкой связывали следы автомобильного транспорта", - отметил руководитель управления.

Он добавил, что все обнаруженные отходы - около 20 тонн останков животных - утилизированы. "Были взяты пробы, чтобы исключить особо опасные болезни. Результаты исследования отрицательные. Весной, когда все растает, мы обязательно выедем на это место еще раз и проконтролируем ситуацию", - сказал Подкорытов.