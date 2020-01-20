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S7 возобновила ранее прерванные рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск

Они будут выполняться раз в неделю

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 возобновила субсидированные авиарейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск, прерванные ранее. Они будут выполняться на самолете Embraer 170, вмещающем более 70 пассажиров, раз в неделю, сообщила в понедельник пресс-служба новосибирского аэропорта Толмачево.

"Из аэропорта Толмачево возобновлены рейсы в Горно-Алтайск. С 14 января рейсы по данному направлению выполняет S7 Airlines", - говорится в сообщении.

Аэропорт Горно-Алтайска в декабре 2011 года возобновил работу после 20-летнего перерыва. Рейс из Новосибирска был первым, который начал осуществляться в Горно-Алтайск после реконструкции, но позже авиакомпания S7 прекратила его выполнение. Как пояснил ТАСС директор аэропорта Горно-Алтайска Сергей Круглов, до 2020 года в регион осуществляла рейсы из Новосибирска авиакомпания "Сила", однако сейчас федеральные власти приняли решение субсидировать рейсы S7. Круглов также пояснил, что в 2019 году полеты из Новосибирска в Горно-Алтайск осуществлялись ежедневно. В 2020 году самолеты вылетают по данному направлению еженедельно.

В реконструкцию аэропорта Горно-Алтайска было вложено более 1 млрд рублей. Власти Республики Алтай неоднократно называли аэропорт важным объектом для развития туризма, который является одной из основных отраслей экономики региона. Ежегодно на Алтай приезжает более 1 млн туристов.

Теги
РоссияАлтайНовосибирская область
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