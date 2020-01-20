Операторы ТКО нескольких регионов Сибири считают заниженными тарифы для населения

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), работающие в ряде регионов Сибири, столкнулись с трудностями при вывозе мусора в новогодние праздники и после них, когда нагрузка на перевозчиков ТКО обычно возрастает. При этом "мусорного коллапса" удалось избежать, несмотря на обильные снегопады, осложнившие ситуацию, сообщили ТАСС представители компаний.

Помимо погодных условий, в числе проблем системы вывоза мусора некоторые операторы называют недостаток средств, который обусловлен низкими тарифами для населения. Компании говорят о необходимости их пересмотра, называя тарифы заниженными, генерирующими убытки и тормозящими развитие отрасли.

Жалобы на тарифы

Наиболее серьезные проблемы возникли на юге Кемеровской области, где долги перед региональным оператором - компанией "Экотек" - превышают 500 млн рублей. В Междуреченске, Прокопьевске, Мысках и Киселевске в январе дворы жилых домов оказались завалены отходами из-за того, что коммунальщики на несколько дней приостановили вывоз мусора. Муниципалитетам пришлось самостоятельно организовывать санитарную уборку территорий и наводить порядок. Компания заявила, что более года копит убытки и потребовала повысить тариф на вывоз мусора.

Тариф на вывоз мусора на юге Кузбасса, где работает "Экотек", составляет 86,11 руб. на человека в месяц, что почти в 1,5 раза выше, чем на севере региона, где оператором выбрана компания "Чистый город Кемерово", и жители платят по 59,59 руб. Разница обусловлена тем, что региональные операторы по-разному производят утилизацию ТКО. При этом заниженным тариф называли обе компании, подчеркивая, что ситуация осложняется плохой собираемостью платежей с населения и юридических лиц.

Соглашаются с этим и экологические операторы других сибирских регионов. Лариса Анисимова - гендиректор компании "Экология-Новосибирск" - оператора в Новосибирской области, где тариф составляет 59,88 руб. на человека, пояснила ТАСС, что работать при нем очень сложно, и компания уже отправляла запросы в департамент по тарифам региона и Федеральную антимонопольную службу. "Мы для себя должны сначала просто разобраться, почему тарифный регулятор принял такое решение [снизить тариф]. Когда получим ответы на свои запросы, будем принимать решение, что делать. Пока работаем", - сказала она.

Оператор в Алтайском крае - компания "Эко-комплекс" - работает по долгосрочному тарифу, установленному еще в 2018 году и рассчитанному до середины 2021 года. "Тариф не отвечает фактическим затратам регоператора. Их увеличение происходит из-за неподготовленности инфраструктуры по обращению с ТКО. На протяжении 2019 года властями сельских районов не велась работа по обеспечению населенных пунктов контейнерами", - пояснили ТАСС в пресс-службе компании, отметив, что в прошлом году оператор выделил около 5 млн рублей из собственных средств на оснащение сел мусорными контейнерами. Сейчас на эти цели выделено 80 млн рублей из бюджета региона.

Однако среди операторов нашлись и те, кого текущий тариф вполне устраивает. Так, представители иркутского оператора - компании "РТ-нэо" - сообщили ТАСС, что выступают даже за его дальнейшее снижение. "В нашем тарифе присутствует налог на добавленную стоимость (НДС). Мы планируем добиваться исключения НДС из тарифа, это приведет к его снижению для населения. <...> Текущий тариф, если исключить НДС, нас вполне устраивает, и мы считаем его справедливым", - сказали в компании, отметив, что настоящей проблемой является не высокий тариф, а низкая собираемость платежей.

Проблема - в собираемости платежей

Власти сибирских регионов в свою очередь не считают необходимым пересмотр тарифа. Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов пояснил ТАСС: чтобы не терпеть убытков, оператору нужно увеличивать показатели собираемости платежей.

"Сейчас [тариф] будет составлять 59,88 руб., а в прошлом году было более 88 руб. Наше отношение - он установлен четко в соответствии с методическими указаниями, поэтому здесь не должно быть никаких проблем", - сказал Архипов, добавив, что задачей регионального оператора является улучшить показатели собираемости.

С тем, что тариф не нуждается в увеличении, а работать нужно с собираемостью средств, соглашаются и кемеровские власти. Глава Кузбасса Сергей Цивилев предложил провести подробную сверку договорной базы регионального оператора с местными властями, чтобы выявить возможных неучтенных потребителей, которые не имеют договоров и не платят по счетам. Фактически они пользуются услугами операторов, из-за чего последние вынуждены вывозить и перерабатывать гораздо большие объемы коммунальных отходов.