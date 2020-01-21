Пострадавшие от паводка районы Иркутской области получили микроавтобусы "Газель"

ИРКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области во вторник передали властям пострадавших летом 2019 года от паводка районов микроавтобусы "Газель", которые были куплены на деньги, поступившие на специально открытый парламентариями и ассоциацией муниципальных образований благотворительный счет. Всего было закуплено 11 машин, передает корреспондент ТАСС.

"Мы, когда поняли масштабы происходящего, вместе с ассоциацией муниципальных образований по просьбам людей, которые спрашивали, чем помочь, что сделать, куда перевести деньги, открыли счет, и за это время там собралось свыше 20 млн рублей. Деньги приходили от обычных людей, которые хотели помочь, от крупных и малых предприятий. Мы посовещались с мэрами и решили, что самым лучшим применением этих средств будет закупка автобусов, которые мы отправим на пострадавшие территории", - сказал председатель Заксобрания Сергей Сокол на церемонии передачи автомобилей.

"Газели" получили все восемь пострадавших от паводка районов. Муниципальные власти сами примут решение, как задействовать эти автобусы.

Как сообщил журналистам первый заместитель мэра Шелеховского района Сергей Краснов, власти этой территории решили включить полученный автомобиль в муниципальный автопарк. "Газель" будет перевозить творческие коллективы учреждений культуры и спортивные команды.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В настоящее время идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детские сады и объекты здравоохранения.