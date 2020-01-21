В аэропорту Новосибирска задержали пассажира, устроившего дебош на борту самолета

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в аэропорту Толмачево в Новосибирске пассажира, устроившего дебош на борту самолета, который прилетел из Бангкока. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Во время полета гражданин с видимыми признаками опьянения выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания, просьбы, а затем и требования работников авиакомпании реагировал агрессивно, а также ударил сидящую рядом женщину. Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя общественного порядка", - сказала она.

По словам Волк, задержанным оказался 34-летний житель Новосибирска. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ").

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования").