Омский бизнесмен инсценировал свое похищение, чтобы не отвечать за хищение 136 млн рублей

ОМСК, 21 января. /ТАСС/. Владелец сети баров в Омске, который пропал весной прошлого года и был, по информации его супруги, похищен, на самом деле инсценировал свое похищение, чтобы избежать ответственности за мошенничество на сумму 136 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте УМВД России по Омской области.

"В апреле 2019 года сообщалось о пропаже омского бизнесмена - владельца баров на территории города Омска. В полицию с заявлением о розыске мужа обращалась супруга предпринимателя. По ее информации, он мог быть похищен неизвестными. <…> Как было установлено, "похитителями" являются двое знакомых бизнесмена. За инсценировку преступления он обещал им денежное вознаграждение, однако выплату соучастники так и не получили. В настоящее время оперативники располагают информацией, что молодой человек покинул Российскую Федерацию и находится на территории Европы", - говорится в сообщении.

По данным полиции, скрывшийся предприниматель и группа неустановленных лиц являются фигурантом уголовного дела о мошенничестве. "Потерпевшими признаны девять человек, им причинен ущерб на сумму более 136 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается, предприниматель объявлен в розыск", - сообщает УМВД. В пресс-службе ведомства ТАСС не смогли уточнить подробности уголовного дела, но ранее местные СМИ сообщали, что мужчина создал финансовую пирамиду и собирал у граждан средства, обещая вернуть с процентами.

В пресс-релизе управления СК РФ по Омской области отмечается, что в день исчезновения мужчина передвигался по городу на арендованном автомобиле, который был обнаружен в одном из дворов Омска. Изучив видеозаписи с камер наружного наблюдения, следователи установили, что предприниматель добровольно пересел в другой автомобиль без государственных номеров и скрылся.