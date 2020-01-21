РЖД увеличили вложения в свою инфраструктуру на Алтае на 15% в 2019 году

БАРНАУЛ, 21 января. /ТАСС/. ОАО "РЖД" в 2019 году инвестировало в свою инфраструктуру в Алтайском крае на 15% больше, чем в 2018 году. Объем средств, направленных на развитие сетей, составил 4,6 млрд рублей, сообщила во вторник служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) - филиала ОАО "РЖД".

"Инвестиции РЖД в свою инфраструктуру на территории Алтайского региона ЗСЖД в 2019 году составили 4,6 млрд - на 600 млн рублей больше, чем в 2018 году. Средства направлены на развитие железнодорожной инфраструктуры и обеспечение безопасности", - говорится в сообщении.

В прошлом году в регионе были модернизированы 85 км пути на четырех участках, начаты проектные работы по реконструкции железнодорожного вокзала Барнаула, проведено перевооружение системы телемеханики (контрольная система) на участке Барнаул - Кулунда, внедрена автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов на станции Алтайская.

Также в феврале 2019 года был открыт вокзал на станции Усть-Тальменская, реконструкция которого обошлась в 75 млн рублей.

По данным пресс-службы ЗСЖД, по итогам 2019 года в Алтайском регионе четырьмя скоростными пригородными поездами воспользовались 928 тыс. человек - это на 10,3% больше, чем в 2018 году. Всего в прошлом году во всех поездах пригородного сообщения были перевезены 8,4 млн пассажиров.

Также в Алтайском крае в 2019 году более чем в 1,8 раза увеличилась по отношению к 2018 году погрузка зерна и другой продукции местных сельхозпроизводителей - до 1,5 млн т. Кроме того, в регионе погружено 901 тыс. т продуктов перемола - на 7% больше показателя 2018 года. Сельхозпродукция с Алтая вывозится более чем в 50 регионов РФ от Дальнего востока до Калининграда, экспортируется в страны Средней Азии, Белоруссию, Бельгию, Турцию и другие государства.