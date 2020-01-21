{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД увеличили вложения в свою инфраструктуру на Алтае на 15% в 2019 году

Объем инвестиций составил 4,6 млрд рублей

БАРНАУЛ, 21 января. /ТАСС/. ОАО "РЖД" в 2019 году инвестировало в свою инфраструктуру в Алтайском крае на 15% больше, чем в 2018 году. Объем средств, направленных на развитие сетей, составил 4,6 млрд рублей, сообщила во вторник служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) - филиала ОАО "РЖД".

"Инвестиции РЖД в свою инфраструктуру на территории Алтайского региона ЗСЖД в 2019 году составили 4,6 млрд - на 600 млн рублей больше, чем в 2018 году. Средства направлены на развитие железнодорожной инфраструктуры и обеспечение безопасности", - говорится в сообщении.

В прошлом году в регионе были модернизированы 85 км пути на четырех участках, начаты проектные работы по реконструкции железнодорожного вокзала Барнаула, проведено перевооружение системы телемеханики (контрольная система) на участке Барнаул - Кулунда, внедрена автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов на станции Алтайская.

Также в феврале 2019 года был открыт вокзал на станции Усть-Тальменская, реконструкция которого обошлась в 75 млн рублей.

По данным пресс-службы ЗСЖД, по итогам 2019 года в Алтайском регионе четырьмя скоростными пригородными поездами воспользовались 928 тыс. человек - это на 10,3% больше, чем в 2018 году. Всего в прошлом году во всех поездах пригородного сообщения были перевезены 8,4 млн пассажиров.

Также в Алтайском крае в 2019 году более чем в 1,8 раза увеличилась по отношению к 2018 году погрузка зерна и другой продукции местных сельхозпроизводителей - до 1,5 млн т. Кроме того, в регионе погружено 901 тыс. т продуктов перемола - на 7% больше показателя 2018 года. Сельхозпродукция с Алтая вывозится более чем в 50 регионов РФ от Дальнего востока до Калининграда, экспортируется в страны Средней Азии, Белоруссию, Бельгию, Турцию и другие государства.

Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
Пожар в поселке в Томской области
Консульство Узбекистана получило предварительный список погибших на пожаре под Томском
Представители консульства, расположенного в Новосибирске, планируют выехать в Томскую область в ближайшее время
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС