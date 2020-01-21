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В Красноярском крае горит склад с пиломатериалами на площади 800 кв. м

По предварительным данным МЧС, жертв и пострадавших нет

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Склад с готовой продукцией, предположительно, с пиломатериалами, горит в городе Канске в Красноярском крае, площадь возгорания составляет 800 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар возник на складе с готовой продукцией, предположительно, с пиломатериалами, по адресу: улица Кживонь, дом 3. В 15:49 (мск) он локализован на площади 800 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время, как отметили в МЧС, проводятся проливка и разборка конструкций. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. К ликвидации пожара привлечены 33 человека личного состава и 10 единиц техники.

Теги
РоссияКрасноярский край
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