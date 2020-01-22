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На всех трассах Алтайского края восстановили движение

По данным синоптиков, 22 и ночью 23 января ветер вновь усилится, ожидается снег. На участках дорог, где высок риск происшествий, будут работать три группы спасателей из Барнаула
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© ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

БАРНАУЛ/МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Метель, осложнившая движение по трассам Алтайского края, временно утихла, движение восстановлено на всех трассах региона, говорится в среду в сообщении ГУ МЧС по региону.

Ранее в Минтрансе региона сообщали о перекрытии дороги до границы с Казахстаном и сложностях на других трассах из-за метели, переметов и плохой видимости.

"Введенные из-за непогоды ограничения на дорогах края сняты. Движение разрешено во всех направлениях для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации краевой гидрометслужбы, 22 и ночью 23 января ветер вновь усилится до 15-20 м/с, ожидается снег. "Днем 23 и 24 января погода ухудшится: ожидается мокрый снег, по югу местами сильный. Порывы ветра могут достигнуть 27 м/с. После небольшого затишья непогода может вернуться к выходным", - говорится в сообщении ведомства.

На участках дорог, где высок риск происшествий из-за непогоды, будут работать три группы спасателей из Барнаула . Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня утром из Барнаула направлены три специально сформированные группы, они обеспечат безопасность на участках, где в условиях непогоды наиболее высок риск происшествий", - сказали в министерстве.

Спасатели и пожарные будут работать в Алейском, Поспелихинском и Змеиногорском районах. На их вооружении находятся снегоходы и вездеход. Об обстановке на дорогах оповещаются водители дальних рейсов и главы населенных пунктов, прилегающих к трассам. В готовности находятся подвижные и стационарные пункты обогрева. 

По данным властей, из-за непогоды с 17 января в общей сложности перекрывалось до 19 дорог федерального, краевого и муниципального значения. Все экстренные службы края работали в повышенной готовности, в регионе произошло несколько крупных аварий, одна из них была с участием 15 автомобилей, в этом ДТП погибли два человека.

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