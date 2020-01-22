Новосибирские больницы не приняли новые флюорографы из-за недостатков оборудования

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Новосибирская городская клиническая больница № 22 и Искитимская центральная городская больница отказались от приемки флюорографов, поступивших в медучреждения по контракту с орловской компанией "СКБ "Научприбор", из-за несоответствия требованиям, указанным в контракте, в частности, из-за неверных доз излучений. Об этом говорится в письме Минздрава Новосибирской области директору компании, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Приемочной комиссией заказчика проводилась приемка поставленного оборудования, в ходе которого были выявлены недостатки. На основании чего заявляем об отказе от подписания акта приема-передачи оборудования", - говорится в письме.

Экспертиза регионального Минздрава обнаружила, что у приборов нет подъемников, недостаточна высота перемещения пациента, неверные доза излучения и размер рабочего фокуса. Стоимость контракта, согласно сайту госзакупок, 6,1 млн рублей. Средства на приобретение ФЛГ-аппаратов были выделены из резервного фонда правительства РФ в октябре прошлого года.

В течение двух недель в больницах пройдет повторная приемка флюорографов после того, как производитель устранит недостатки. Как рассказал ТАСС директор компании "СКБ "Научприбор" Юрий Лебедев, устранение недостатков займет какое-то время, однако это не повлияет на выполнение контрактных обязательств компании перед заказчиком.

"Это рабочий процесс. Мы работаем в правовом поле контракта, который заключили, заказчик имеет полное право требовать исполнения обязательств, нет никаких субъективных моментов. Мы занимаемся сейчас устранением тех несоответствий, которые были обнаружены при сдаче работ. Мы на этой неделе отправим туда специалистов для того, чтобы сдать товар, доработав те пункты, которые предъявил заказчик", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области информацию об отказе медучреждений принимать ФЛГ-аппараты не подтвердили, пояснив, что процесс приемки приборов еще не завершен. Кроме Городской клинической больницы № 22 и Искитимской ЦГБ флюорографы по госконтракту поступят в еще семь медучреждений региона.