Трое рабочих пострадали при падении в шахту лифта в Кемерове

КЕМЕРОВО, 22 января. /ТАСС/. Трое рабочих-монтажников упали в шахту лифта в строящейся многоэтажке в Кемерове. Один из пострадавших находится в реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"В строящемся здании по проспекту Притомскому при монтаже лифтового оборудования с высоты около 6 метров упали в шахту лифта трое рабочих-монтажников. Все пострадавшие госпитализированы в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи. Двое находятся в общем отделении, состояние еще одного пострадавшего тяжелое, он госпитализирован в отделение реанимации", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в оперативных службах, пострадавшие трудоустроены в специализированной организации, которая осуществляет монтаж лифтового оборудования и имеет необходимую документацию для проведения работ.

По предварительным данным доследственной проверки, работы по монтажу лифта шли на строительном объекте "Детская поликлиника". "Работы проводились на настиле, расположенном на деревянных балках, которые были вставлены в специальные отверстия в стенах шахты лифта. В ходе работ одна из балок сломалась, в результате чего трое монтажников упали в приямок лифтовой шахты с высоты 6 метров", - уточняется в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Также следствие установит, прошли ли пострадавшие обучение по технике безопасности, сколько человек должны были выполнять эту работу, были ли страховые пояса у монтажников и кто отвечал за технику безопасности.