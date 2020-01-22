На Алтае ввели в строй восьмую солнечную электростанцию

ТАСС, 22 января. Последнюю из восьми солнечных электростанций ввели в эксплуатацию в Республике Алтай. Благодаря этому мощность солнечной генерации в регионе достигла 120 МВт, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе группы компаний "Хевел".

"Группа компаний "Хевел" ввела в эксплуатацию Чемальскую солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 10 МВт в Республике Алтай и завершила проект по строительству солнечной генерации в регионе. С вводом Чемальской СЭС установленная мощность солнечной генерации в регионе достигла 120 МВт. Расчетная годовая выработка электроэнергии всех станций составит около 154 млн кВт/ч - это позволит обеспечить за счет солнечной генерации более 30% потребления региона", - сказал собеседник агентства.

"Строительство сетевой солнечной генерации в Республике Алтай позволило не только на треть сократить объем перетоков электроэнергии из соседних регионов и повысить надежность электроснабжения, но способствует развитию малой и автономной генерации на базе солнечной энергии и обеспечивает решение ряда социально-экономических вопросов, в том числе создания новых рабочих мест. С начала реализации проекта в регионе было создано около 200 рабочих мест", - цитирует пресс-служба гендиректора группы компаний "Хевел" Игоря Шахрая.

Республика Алтай - первый в РФ регион, где создан кластер возобновляемой энергетики. Ранее группа компаний "Хевел" ввела в эксплуатацию Кош-Агачскую СЭС-1 и Кош-Агачскую СЭС-2 мощностью по 5 МВт, Усть-Канскую СЭС мощностью 5 МВт, Майминскую СЭС мощностью 25 МВт, Онгудайскую СЭС мощностью 5 МВт, Ининскую СЭС мощностью 25 МВт и Усть-Коксинская СЭС мощностью 40 МВт. Общий объем инвестиций компании за все годы строительства СЭС в регионе составляет около 10 млрд рублей.

Группа компаний "Хевел" основана в 2009 году. С 2014 года компания построила 597,5 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объем проектов сетевой генерации в России до 2022 года составляет 907,5 МВт, в Казахстане - 238 МВт.