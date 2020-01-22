На Иркутский авиазавод доставили первые российские двигатели для самолета МС-21

"На Иркутский авиационный завод доставлены первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства компании "ОДК - Пермские моторы". Двигатели будут впервые установлены на среднемагистральный авиалайнер МС-21, который создается в кооперации холдингов госкорпорации "Ростех", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Первые отечественные двигатели ПД-14 доставлены на Иркутский авиазавод для самолета МС-21, говорится в среду в сообщении пресс-службы госкорпорации "Ростех".

Планируется, что первый полет МС-21 с новыми российскими двигателями состоится в 2020 году. В сообщении отмечается, что ПД-14 отличается экономичностью, высокой тяговооруженностью и надежностью. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований.

Как сообщал ТАСС, Иркутский авиационный завод, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), собрал уже шесть самолетов МС-21-300. Четыре из них проходят летные испытания. На них установлены американские двигатели.

Отечественный двигатель ПД-14 был сертифицирован в 2019 году. Сам самолет МС-21 с российским двигателем может быть сертифицирован в 2022 году, сообщал в конце декабря в эфире телеканала "Россия-24" гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в мае 2017 г. Сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний. Планируется, что поставки самолетов МС-21 коммерческим заказчикам начнутся во втором полугодии 2021 года.