Глава Алтайского края раскритиковал мэрию Барнаула из-за уборки снега после сильной метели

БАРНАУЛ, 22 января. /ТАСС/. Председатель правительства Алтайского края, губернатор Виктор Томенко в среду на заседании правительства региона раскритиковал работу администрации Барнаула по уборке снега в городе после сильной метели. Сегодняшняя система по очистке дорог в городе почти с 700-тысячным населением не работает и нуждается в форматировании, сказал Томенко

Барнаул - административный центр Алтайского края с населением около 700 тыс. человек. Дорожная сеть города и городского округа - более 1360 км, в том числе 750 км - дороги в частном секторе, протяженность тротуаров - 309 км.

"Сегодняшняя система организации работы по очистке от снега Барнаула, Барнаульского городского округа, к сожалению, не готова должным образом справляться с последствиями непогоды. Это не значит, что никто не работает, <…> по показателям - удвоение объемов против прошлых зим, но мы пришли, город посмотрели, а там <…>, работы [много]. Это при двукратной переработке по мощностям у нас столько не закрытого, а значит, столько нареканий, сорванных дел, нервов. Эта система не работает", - сказал Томенко.

Он отметил, что в идеальной ситуации после любого снегопада Барнаул должен убираться до удовлетворительного состояния за 3-4 дня, то есть в день нужно убирать порядка 450 км автодорог. Губернатор подчеркнул, что за четыре дня при нынешних темпах работы расчистить город невозможно. По словам первого заместителя главы администрации Барнаула, руководителя аппарата Вячеслава Франка, уборку на дорогах проведут в течение 15 дней, а на тротуарах - в течение месяца. Он отметил, что существует нехватка кадров и техники, в частности - самосвалов: при потребности в 140 единиц, их в городе только 60. Франк отметил, что городу нужна новая схема уборки снега.

"Нужно подключать науку, проектировщиков, все это делать с современным подходом, учитывая существующую сегодня технику и оборудование, увязать в общую модель, разработать ее и представить, у нас от этой модели есть только 20% техники и 10% людей. <…> Нужно просчитать, какие нужны денежные ресурсы, <…> этот [вопрос] придется выносить на правительство [региона]", - подчеркнул Томенко.

Ситуация в городе

С 17 января в Алтайском крае и, в частности, в Барнауле, прошли сильные метели, выпало большое количество снега, которое осложнило проезд. По данным прокуратуры региона, после проведенных проверок по сообщениям жителей в Барнауле выявили 121 нарушение при уборке улиц от снега.

В городе, по данным пресс-службы мэрии, только в ночь с 21 на 22 января с дорог вывезли 9,4 тыс. кубометров снега, на обработку проезжей части израсходовано 137,5 тонн песчано-соляной смеси, ночью работали 149 единиц снегоуборочной техники. Волонтеры помогают в уборке снега ветеранам, труженикам тыла, живущим в частных домах одиноким пожилым людям. По словам Франка, в Барнауле прочищены основные магистрали. Однако, часть улиц заужена из-за большого количества снега и неудобна для проезда машин.

Как пояснил на заседании правительства руководитель краевой гидрометеослужбы Александр Люцигер, Барнаул попал в тройку территорий региона, в которую также вошли Змеиногорский район и Бийск, где выпало больше всего снега в период действия штормового предупреждения.