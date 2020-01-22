Горы в Кемеровской области назвали в честь героев Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Горам, расположенным на хребте Кузнецкий Алатау в Кемеровской области, присвоили имена героев Великой Отечественной войны, сообщает в среду пресс-служба Росреестра.

"В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне недавно назначенным председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным одним из первых подписано распоряжение о присвоении имен Героя Российской Федерации Волошиной В. Д. и Героев Советского Союза Двужильного Ю. М., Марковцева С. Х., Полуновского В. Ф., Хорькова М. Г. и Юдина В. Г. географическим объектам - безымянным горам, расположенным на хребте Кузнецкий Алатау в Кемеровской области", - говорится в сообщении.

В релизе добавляется, что присвоение горам имен героев войны позволит разработать туристические маршруты, чтобы воспитывать у молодежи уважительное отношение к памяти героев-земляков и чувство гордости за страну.

Вера Волошина была участником партизанского отряда и разведчицей штаба Западного фронта, Юрий Двужильный - командиром 3-го батальона 878-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, Степан Марковцев - командиром 208-го штурмового авиационного полка. Валерий Полуновский был командиром авиационной эскадрильи 845-го истребительного авиационного полка, Михаил Хорьков - сапером 388-го саперного батальона 667-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии 47-й армии Воронежского фронта, Владимир Юдин - стрелок 280-го гвардейского стрелкового полка Степного фронта.