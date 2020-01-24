Суд потребовал снести незаконный развлекательный центр на берегу Байкала

ИРКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Суд в Иркутской области постановил снести незаконно строящийся на берегу Байкала развлекательный центр площадью более 5,5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

"24 января Иркутским районным судом удовлетворен иск прокурора Иркутского района об обязании ООО "Байкальский острог" снести самовольно возведенный объект незавершенного капитального строительства общей площадью 5 646 кв. м, расположенный на земельном участке в поселке Листвянка. Поводом для предъявления иска в суд послужили результаты прокурорской проверки, проведенной по обращению жителей поселка", - говорится в сообщении.

Земельный участок под развлекательным центром находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, входит в границы водоохранной зоны озера Байкал, расположен в прибрежной защитной полосе озера, где строительство запрещено.

Поселок Листвянка расположен на Байкале у истока реки Ангары в 70 км от Иркутска. Из-за близости к областному центру и транспортной доступности считается туристическими воротами Байкала.