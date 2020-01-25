"Газпром" направит 2 млрд рублей на реконструкцию улиц в центре Омска

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Правительство Омской области и корпорация "Газпром" заключили соглашение, по которому "Газпром" в 2020-2021 годы направит более 2 млрд рублей на реконструкцию четырех улиц в историческом центре Омска. Об этом сообщил ТАСС после полуфинала конкурса "Лидеры России" в субботу губернатор Омской области Александр Бурков.

"Мы подписали соглашение на два года на 2 млрд с лишним [чтобы] реконструировать и благоустроить четыре улицы в районе улицы Ленина [которая была реконструирована "Газпромом" в 2016-2017 годах]. Будет такой исторический центр", - сказал Бурков, не уточняя подробности.

Это не первый объект, который благоустраивает в Омске "Газпром". В 2014 году была проведена полная реконструкция пешеходной улицы им. Чокана Валиханова в центре Омска. Здесь была обновлены пешеходная часть, газоны, отреставрированы здания и полностью заменены коммуникации.

В виде подарка Омску к 300-летнему юбилею в 2016 году корпорация провела полную реконструкцию исторического Любинского проспекта (улица Ленина от площади Победы до улицы Партизанская). Объем инвестиций составил около 2 млрд рублей. На эти средства были отреставрированы фасады всех зданий, заменены коммуникации, вымощен гранитными плитами тротуар, заменено покрытие проезжей части и реконструирован подземный переход.

На следующий год корпорация выделила еще 1 млрд рублей на реконструкцию второй части улицы Ленина в границах от Юбилейного моста до Ленинградской площади, которая связала в единый туристический маршрут ранее реконструированные Любинский проспект и улицу им. Чокана Валиханова.

В Омске расположен один из самых современных и крупнейших в мире нефтезаводов - Омский НПЗ "Газпром нефти" ("Газпром" контролирует 95,68% акций "Газпром нефти"). В 2016 году при посещении Омска председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что корпорация вкладывает в Омскую область больше, чем в другие 49 регионов страны, в которых она присутствует.