Студенты и ученые в Томске в честь Татьяниного дня вылили на себя 100 ведер холодной воды

ТОМСК, 25 января. /ТАСС/. Студенты и ученые томских вузов, в том числе иностранные, приняли участие в акции "Закаляйся, студент!" приуроченной ко Дню российского студенчества. Они вылили на себя в общей сложности 100 ведер холодной воды.

Как передает корреспондент ТАСС, в субботу в Томске, который называют студенческой столицей Сибири, прошли массовые празднования Татьяниного дня: учащиеся вузов "утеплили" памятник Татианы Римской в центре города шапкой и варежками, "чтобы Татиана была благосклонна к студентам в летнюю сессию", приняли участие в спортивных соревнованиях, увидели шоу на батуте и выступления чирлидеров. В завершение праздника на самом большем в Западной Сибири катке на естественном водоеме - озере Мавлюкеевском около общежитий ТГУ - прошла акция "Закаляйся, студент!".

"Сто ведер было заготовлено, а приняли участие более 80 человек. Некоторые по два ведра вылили. Были студенты, томские "моржи", даже сотрудники администрации Томска приняли участие", - рассказал ТАСС один из организаторов мероприятия Евгений Демидов.

Как уточнил ТАСС начальник управления молодежной политики Томска Александр Лисицын, в акции принимали участие как коренные томичи, так и иностранные студенты и ученые. Например, сотрудник Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Весак пять лет назад прибыл в Томск из Индии. "Я люблю экстрим. И вот уже второй год я "морж". Сегодня принял участие в акции - это очень хорошие ощущения. Такой всплеск радости", - поделился он впечатлениями.

Томск носит статус студенческой столицей Сибири - каждый восьмой житель города является студентом. В городе действуют Томский госуниверситет, Томский политех, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника - Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.