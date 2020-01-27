Жителя Барнаула оштрафовали за запуск квадрокоптера над зданием Росгвардии

ТАСС, 27 января. Житель Барнаула оштрафован за запуск беспилотника для видеосъемки над зданием управления Росгвардии по Алтайскому краю, сообщается в понедельник на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Выявлен факт незаконного использования воздушного пространства владельцем квадрокоптера при осуществлении видеосъемки в городе Барнауле... над зданием Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю", - говорится в сообщении.

Барнаулец оштрафован на 30 тыс. рублей в соответствии с ч. 2 ст. 11.4 КоАП ("Нарушение правил использования воздушного пространства").