Организатор незаконных рубок леса на севере Омской области получил 3,5 года колонии

ОМСК, 27 января. /ТАСС/. Тарский городской суд приговорил организатора банды "черных лесорубов" на севере Омской области к 3,5 года колонии. Деятельность группировки нанесла ущерб лесному фонду РФ на сумму более 11 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры региона.

В марте 2018 года на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) омский журналист рассказала президенту РФ Владимиру Путину о массовых вырубках лесов и хищении древесины на севере области. Глава государства поручил Генпрокуратуре проверить информацию.

"В рамках следствия с организатором было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело было выделено в отдельное производство. Суд приговорил его к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск Главного управления лесного хозяйства Омской области на сумму причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Дела еще пяти членов банды находятся на рассмотрении суда.

Уточняется, что 36-летний житель Тары в июне 2016 года привлек пять человек для незаконных рубок леса на территории Тарского и Васисского лесничеств. С помощью предоставленной организатором техники члены банды спиливали сосны, березы и лиственницы и вывозили их в Тару, где древесина продавалась предпринимателям на переработку. Банда действовала до ноября 2018 года и нанесла ущерб лесному фонду РФ на сумму более 11 млн рублей.

По данным ОНФ, ежегодно на севере региона "черные лесорубы" вырубают тысячи кубометров леса. Так, представители Федерального агентства лесного хозяйства РФ летом 2018 г. выявили в Тарском районе незаконную рубку объемом 3,95 тыс. куб. м на сумму более 42 млн рублей. В ОНФ отметили, что эксперты Рослесхоза обнаружили значительно большее количество нарушений, но не успели их все зафиксировать. Активисты ОНФ пытались бороться с незаконными вырубками, но столкнулись с угрозами и попытками давления.