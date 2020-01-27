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Военные ЦВО восстановили транспортное сообщение, нарушенное из-за снежного шторма на Алтае

Транспортное сообщение было нарушено с поселками Моховое, Савинка, Серебренниково и Боровское

ТАСС, 27 января. Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) за два дня очистил от снежных заносов 30 км дорог в Алтайском крае. Военнослужащие восстановили транспортное сообщение, нарушенное из-за снежного шторма, с четырьмя поселками - Моховое, Савинка, Серебренниково и Боровское, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"В расчистке дорог была задействована тяжелая инженерная техника - бульдозеры на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2) алейской мотострелковой бригады. На некоторых участках снежные заносы превышали 2 метра", - говорится в сообщении пресс-службы.

Решение о помощи было принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным по обращению главы региона Виктора Томенко.

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РоссияАлтайский край
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