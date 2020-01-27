В городе Чадан в Туве из-за подтопления домов 11 детей эвакуировали в пункт размещения

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Одиннадцать детей размещены в пункте временного размещения в городе Чадан в Туве, где произошло подтопление домов и приусадебных участков. Об этом в понедельник на аппаратном совещании правительства региона сообщил председатель администрации Дзун-Хемчикского района Алексей Тюлюш.

"В зоне затопления имеется 15 домов <...>, в них проживает 61 семья - 176 человек. Из них 30 детей дошкольного возраста, 38 школьного. [Еще] 22 [человека] - пенсионеры <...>. В настоящее время в пункте временного содержания находятся 11 детей", - сказал Тюлюш, подчеркнув, что большинство жителей из подтопленных домов разместились у родственников.

По его словам, для ликвидации подтопления привлечена тяжелая техника, созданы дренажные каналы для отвода воды. Заместитель председателя правительства Тувы Орлан Бады сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о привлечении взрывников с одной из горно-рудных компаний.

В пятницу грунтовые воды в городе Чадан подтопили приусадебные участки жилых домов на улице Водхозная. В МЧС Тувы ранее уточняли ТАСС, что это наледевые воды, которые появляются из-за промерзания небольших рек до дна, и в итоге вода выходит на поверхность. В воскресенье в районе был введен режим ЧС. Подготовлены четыре пункта временного размещения.