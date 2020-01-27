Шесть сел в Алтайском крае оказались отрезанными от транспортного сообщения

БАРНАУЛ, 27 января. /ТАСС/. Метель оставила без транспортного сообщения шесть сел в Алтайском крае, в двух из них проблемы с водоснабжением. Об этом сообщается на сайте Алтайского краевого Законодательного собрания со ссылкой на спикера Александра Романенко.

Метели и снегопады наблюдаются в Алтайском крае с 17 января. В регионе за это время из-за непогоды были перекрыты около 20 дорог, 25 населенных пунктов находились без транспортного сообщения из-за заносов, происходили аварии - в одной из них при столкновении 15 машин погибли два человека.

"Ситуация, которая складывается по некоторым южным районам края, остается архисложной. <...> В Змеиногорском районе шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира - дорог нет. В двух селах - Утка и Саввушки - есть проблемы с водоснабжением. Если в Саввушке вода бежит хоть как-то, в Утке воды нет еще с 16 января. При попытке ремонта скважины в нее уронили насос, который теперь не могут достать. К расчистке дорог привлечены все возможные технические средства, в том числе тяжелая техника алейской военной части", - приводятся в сообщении слова Романенко.

Проходы - коридоры, которые пробивает в заносах техника, за несколько часов заносит снегом вновь. По словам Романенко, ситуация может продлиться до апреля, когда снег растает, или до того, как тяжелая техника сможет эти коридоры расширить. Подобная картина наблюдается в Чарышском, Кулундинском и других районах.

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания отметил, что необходимо держать на контроле доставку продуктов. В городском округе Змеиногорске уже ощущается нехватка продовольствия, единственная дорога, которая там сейчас открыта, - Змеиногорск - Горняк. По ней везут продовольствие, подвоз продуктов из Барнаула и Рубцовска затруднен. Профильным депутатам поручено взять на особый контроль вопросы медицинского обслуживания, мониторить организацию образовательного процесса - автобусы не могут доставлять детей до школ, поэтому дети учатся дистанционно.

Как пояснили ТАСС в Минтрансе региона, особо сложная ситуация в Змеиногорском и Славгородском районах - там метели не прекращаются. Из-за ухудшения погоды проезд по краевой дороге Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан полностью закрыт, движение для большегрузов и автобусов ограничено на участке от села Баево до Камня-на-Оби. Также перекрыты еще шесть краевых трасс - либо полностью, либо частично. По данным ГУ МЧС по региону, 27 и 28 января на юге региона ожидаются мокрый снег, гололед, возможны снежные заносы на дорогах, усиление ветра до 27 метров в секунду.