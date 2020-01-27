Кузнецова организовала проверку детских учреждений и органов опеки Омской области

ТАСС, 27 января. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова после истории мальчика, которого в Омске мать и ее сожитель ставили в наказание на гречку, направляет в Омскую область сотрудников аппарата. Они проведут комплексную проверку детских учреждений и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений малолетних, сообщается в понедельник на сайте омбудсмена. Проведенная по просьбе Кузнецовой областной прокуратурой проверка выявила нарушения в работе практических всех таких учреждений.

Об истязании ребенка стало известно в мае прошлого года, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей в кожу, медики провели операцию. В середине декабря в сети было опубликовано видео с издевательствами, вызвавшее общественный резонанс. Кузнецова высказала недоумение в связи с тем, что ребенок был возвращен матери, после чего мальчика поместили в школу-интернат до вынесения решения о возможности совместного проживания. В январе руководство омской школы-интерната, куда был помещен мальчик, отпустило его жить с матерью.

"Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направляет в Омскую область сотрудников аппарата для проведения комплексной проверки детских учреждений региона, а также органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Проверку в период с 27 по 31 января проведут четыре представителя омбудсмена, которые посетят образовательные учреждения, включая детские дома, интернат и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. "По поручению Анны Кузнецовой будет проверена работа региональных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечает пресс-служба.

В сообщении отмечается, что проведенная по запросу Кузнецовой проверка по ситуации "мальчика с гречкой" областной прокуратуры выявила нарушения в работе практически всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних региона.

После того как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде. В настоящий момент омский суд рассматривает дело в отношении родителей. Они обвиняются в истязании несовершеннолетнего. Мужчине также вменяется умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а женщине - неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. На первом судебном заседании они частично признали свою вину.