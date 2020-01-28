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СК проверяет связь убийства главы ЖСК в Новосибирске с его профессиональной деятельностью

Тело мужчины с признаками насильственной смерти ранее обнаружили в Центральном районе города

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Новосибирские следственные органы рассматривают связь убийства председателя ЖСК "Залесский", произошедшего 27 января в Новосибирске, с его профессиональной деятельностью. Об этом сообщили ТАСС в СК РФ по Новосибирской области.

В понедельник в пресс-службе регионального главка МВД ТАСС сообщили, что в Центральном районе Новосибирска было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции и Следственного комитета проводят мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления. В СК РФ по региону ТАСС сообщили, что возбуждено дело уголовное дело по ч. 1 ст. 105 ("Убийство").

"Следствием рассматриваются все версии мотивов совершенного преступления, в том числе связанные с профессиональной деятельностью убитого", - сказал собеседник агентства.

Жилищно-строительный кооператив дольщиков "Залесский" занимался строительством долгостроя на улице Залесского в Заельцовском районе Новосибирска. Застройщика дома признали банкротом в 2010 году, дом был введен в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года. ЖСК вместе с компанией "Энергомонтаж", которая обязалась достроить брошенный объект, обращались в прокуратуру по вопросу завершения строительства дома. Председателя ЖСК обвиняли в попытке захвата объекта, сам он утверждал в местных СМИ, что "Энергомонтаж" не подтверждал сметы для строительства.

Теги
РоссияНовосибирская область
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